Ricerche da parte del personale dei Vigili del Fuoco di Caserta di una persona di 76 anni che si è allontanata da casa, nel comune di Carinola, non facendovi più ritorno dal 25 giugno. Mobilitati fin da subito, i Vigili del Fuoco hanno istituito una unità di comando locale sul luogo della scomparsa per coordinare le ricerche.

Oltre alle squadra ordinaria proveniente dal distaccamento di Teano, i Vigili del fuoco sono intervenuti con il personale TAS (esperti in topografia applicata al soccorso) per coordinare le ricerche a terra e con il nucleo cinofili del Comando di Caserta e Benevento. Per il monitoraggio della zona dall’alto è intervenuto il nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)e un elicottero proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano. Le ricerche sono ancora in corso.