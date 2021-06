L’energia elettrica mancata ieri a lungo anche in altri grossi centri vesuviani, come Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e San Giuseppe Vesuviano. Moltissimi parrucchieri e barbieri hanno dovuto chiudere mentre i baristi hanno gettato via gelati. Difficolta’ anche per numerosi negozi di generi alimentari in cui si vendono prodotti la cui catena del freddo non deve essere interrotta. Quasi tutti sono sprovvisti di generatori.

Moltissimi cittadini, inoltre, sono rimasti senza telefonino perche’ le batterie dell’apparecchio ormai si sono scaricate e non c’e’ possibilita’ di trovare disponibile un punto di ricarica per chilometri. Grossi problemi di comunicazione anche per chi utilizza la telefonia fissa di nuova generazione funzionante solo grazie ad apparecchiature a Corrente elettrica.