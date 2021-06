Una pistola ed oltre 100 proiettili sono stati trovati dai carabinieri tra le aiuole del rione Salicelle, ad Afragola. Durante le perquisizioni effettuate dai Carabinieri della locale stazione, sono state rinvenute e sequestrate, nel dettaglio, 1 pistola beretta modello 84 calibro 9 short con matricola abrasa, un caricatore con all’interno 4 proiettili calibro 9×21, altri 25 proiettili dello stesso calibro, 24 proiettili per fucile calibro 12 e una scatola con all’interno 50 proiettili gfl 7,65.

L’arma e le munizioni erano nascoste all’interno di un’area condominiale nei pressi dell’isolato 21. Indagini balistiche in corso da parte dei Carabinieri che verificheranno l’eventuale utilizzo della pistola in delitti e in fatti di sangue.