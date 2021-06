I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato Pasquale Russo, 54enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord su richiesta della locale procura. Russo è gravemente indiziato di una rapina commessa il 25 aprile scorso ai danni di una 55enne ucraina. In strada, per sottrarle la borsa, l’ha colpita più volte alla schiena e alla nuca, lasciandola cadere a terra e provocandole lesioni ed ematomi.

Il malvivente è poi scappato portando con sé la borsa e la somma di denaro in essa contenuta, pari a circa 100 euro. L’uomo è sottoposto adesso agli arresti domiciliari.