Un 30enne di Marano, Pasquale Di Giuda, si è schiantato con lo scooter contro un camion in via Santa Maria a Cubito a Qualiano. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto pochi minuti dopo ma hanno soltanto potuto constatare il decesso. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata si è reso necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 5:30 di ieri, nei pressi della rotonda Auchan. Dinamica ancora da ricostruire. Il giovane commerciante stava andando a lavorare.

Numerosi i messaggi di cordoglio: “Sentite condoglianze alla famiglia di guida x la perdita del grandissimo Pasquale un ragazzo che se mi metteva sempre a disposizione una persona che amava il suo lavoro, e un grande commerciante”.