Sangue ieri sera a Nocera Superiore per l’incidente tra due scooter che ha visto due vittime e due feriti. A perdere la vita, Manuel, giovane calciatore di 17 anni. Era residente nella frazione Trivio di Castel San Giorgio. Il sindaco Lanzara ha proclamato il lutto cittadino. La tragedia si è consumata lungo la statale 18. In giornata la seconda vittima, è un 31enne di Sant’Egidio del Monte Albino.

Non sono serviti a nulla gli sforzi posti in atto da medici dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per salvare due dei quattro feriti, vittime di un impatto tremendo mentre erano a bordo di due motociclette.