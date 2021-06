Momenti di tensione ieri pomeriggio a Boscoreale quando i carabinieri hanno imposto l’alt ad una Fiat Punto in strada. Il conducente ha però tirato dritto accelerando, aprendo così all’inseguimento tra le strade cittadine. Minuti di paura tra i residenti, ed una volta giunti all’altezza di via Settetermini i militari sono riuscite a speronare e bloccare la vettura. Tanti curiosi in strada che hanno immortalato la scena con i telefonini.

Secondo quanto appreso due dei tre occupanti dell’auto sono finiti in manette, mentre sembra che un terzo sia tuttora ricercato. I due fermati hanno anche ricevuto le cure dei sanitari per alcune ammaccature riportare nel corso della fuga e della conseguente collisione.