I fatti l’altra sera durante l’arresto dei carabinieri di uno spacciatore un episodio che traccia una linea importante nel senso civico dei cittadini di San Marzano sul Sarno. L’uomo, infatti, vistosi braccato dai militari, ha reagito con pugni e spintoni per evitare l’arresto, provocando il ferimento di alcuni carabinieri. Ed è qui che è scattata la reazione dei residenti di via Battisti che sono scesi in strada per assistere i carabinieri feriti e sincerarsi delle loro condizioni, tanto da spingere il comandante del Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera, il colonnello Rosario Di Gangi, ad inviare al sindaco Carmela Zuottolo un messaggio con il quale le ha chiesto di ringraziare “la cittadinanza perché i residenti della zona sono scesi in strada ad assistere i carabinieri feriti e sincerarsi delle loro condizioni”.

“Il nostro impegno per una città più sicura – ha dichiarato il sindaco Zuottolo – continua. La dimostrazione è quanto accaduto ieri sera con i carabinieri in azione nelle nostre strade per assicurare alla giustizia chi delinque. Sono felice che i cittadini hanno sostenuto e aiutato i carabinieri manifestando un grande senso civico”.