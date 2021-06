Proseguono nelle campagne di Novellara nella Bassa Reggiana le ricerche di Saman Abbas, la diciottenne pachistana che si ipotizza sia stata uccisa dai familiari per essersi opposta a un matrimonio combinato in patria. Della ragazza si cerca il corpo, che si presume occultato nella vasta area agricola vicina all’azienda dove lavorava e viveva la famiglia. P

er tutta la prossima settimana in particolare saranno passate al setaccio tutte quelle serre ancora non esplorate e che, sulla base di evidenze raccolte, potrebbero essere state utilizzate per nascondere il cadavere della giovane. Dalla prossima settimana prevista un ulteriore attività preliminare grazie all’ausilio di cani e stumenti grazie ai quali saranno effettuati perforazioni e carotaggi di queste serre- spechifica l’Ansa- Per poter poi agevolare il lavoro delle unità cinofile. Sarà nuovamente usato anche l’elettromagnetometro, strumento che serve per analizzare i terreni ancora più in profondità.