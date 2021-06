Si lancio’ in acqua per salvare un diportista finito in mare: encomio a giovane bagnino di Torre del Greco. La cerimonia di conferimento e’ avvenuta a palazzo Baronale;: ad essere premiato dal sindaco Giovanni Palomba, Matteo Fildi, studente dell’istituto nautico; Colombo in servizio come bagnino presso il lido Street 45. Lo scorso 19 giugno il ragazzo aveva notato un uomo finito in mare in seguito ad avaria della propria imbarcazione e senza esitare si era lanciato in mare per trarlo in salvo. Presenti all’atto della consegna anche i genitori del giovane.

”Desidero esprimere; – le parole del; primo cittadino; – un vivo apprezzamento per l’alto sentimento di altruismo dimostrato, con risoluzione ed efficienza. Una bella lezione di civilta’ che il giovane; Matteo ha reso all’intera nostra comunita’. Grazie al suo intervento, infatti,; e’ stato scongiurato il peggio, mentre l’uomo e’ stato assicurato alla propria famiglia e ai propri affetti. Un’occasione di orgoglio e di dignita’ per l’intera citta’ di Torre del Greco”.