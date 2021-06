Violenza e paura ieri al mercato di Sarno in via San Valentino. Tra due ambulanti è esplosa una rissa a causa di questioni legate agli spazi dell’area mercatale. Protagonisti due operatori di San Giuseppe Vesuviano. In pochi minuti da una semplice discussione si è passata ad una vera e proprio aggressione. La vittima è finita in Ospedale, ricoverato per il distacco della retina e per un colpo alla testa.

Sulla vicenda indagano ora le Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sembrerebbe che alla rissa abbiano partecipato altre persone, tutte arrivate con l’aggressore per colpire la vittima. Ma sono in corso accertamenti.