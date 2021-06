Choc a Roma, in zona Torpignattara, dove una ragazzina di soli 13 anni trovata morta in casa con un cavo legato attorno al collo. Sul posto i Carabinieri della Compagnia Tropignattara e Casilina. Nela serata di domenica, 6 giugno, una ragazzina di soli 13 anni è ritrovata in casa deceduta, con un cavo elettrico legato attorno al collo. La mamma non era presente in casa quando è avvenuta la tragedia.

Non si esclude alcuna ipotesi al momento, ma sul corpo della 13enne non sono riscontrati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Torpignattara e Casilina, mentre la salma è trasportata all’Istituto di Medicina legale del Verano.