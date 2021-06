Diciannove anni, origini indiane, ben inserita e una vita davanti. Questo il ritratto della ragazza che ieri mattina è precipitata dal balcone di casa in via Conte di Mola, nel centro storico. Per fortuna la caduta è attutita dai panni stesi ad asciugare e per questo la diciannovenne, ricoverata al Cardarelli, seppure in gravi condizioni non è in pericolo di vita. Per alcuni un miracolo, per altri la volontà del destino fatto è che sull’accaduto stanno adesso indagando i poliziotti del locale commissariato che sentiranno in questi giorni la diciannovenne, i genitori e qualche amico. Da chiarire infatti c’è la volontarietà o meno del gesto.

La ragazza non ha lasciato alcun biglietto e questo farebbe propendere per la caduta accidentale. In tal caso si chiuderebbe tutto con un grande spavento e una lunga riabilitazione per la giovane.