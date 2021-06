Grave errore e dramma nella notte sull’autostrada A2. I fatti all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte. Una ragazza al volante di una Lancia Y ha infatti imboccato l’autostrada contromano, finendo alla fine per schiantarsi contro un’altra vettura che procedeva in senso regolare. L’auto è entrata in autostrada a Pontecagnano Faiano: ha percorso 3 chilometri in direzione San Mango Piemonte.

Sembra che la ragazza alla guida non ha percepito il pericolo, non s’è resa conto dell’errore. Poi si è scontrata contro una Grande Punto su cui c’erano dei ragazzi. I feriti sono tre, compresa la ragazza. Per fortuna nessuno è in gravi condizioni.