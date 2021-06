Una donna anziana e’ morta a Napoli carbonizzata. Il fatto e’ accaduto a meta’ mattina nel quartiere Vomero, in via Mancini, in una abitazione al piano terra. Clara Iungano, 94 anni, era a letto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il materasso ha preso fuoco e la donna e’ morta carbonizzata. In fiamme l’intera camera da letto. La donna viveva con la figlia che in quel momento non era in casa. Indagini e rilievi in corso dei carabinieri della Compagnia Vomero. La salma dell’anziana e’ a disposizione della magistratura.

Da chiarire cosa sia accaduta e come il materasso abbia preso fuoco, condannando l’anziana ad una morta atroce. In tal senso le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire come sia divampato il rogo.