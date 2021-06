Dramma questa mattina a Pompei, dove un autotrasportatore di 56 anni si è tolto la vita impiccandosi in casa. A dare l’allarme amici e familiari. Avevano provato a telefonare, poi sono andati davanti all’abitazione nel rione Fontanelle, ma dall’uomo nessuna risposta. Così hanno allertato forze dell’ordine e soccorsi. I pompieri sono entrati nell’appartamento facendo purtroppo la triste scoperta. L’uomo si era suicidato.

Aperta l’inchiesta di rito per casi simili. In questi casi, infatti, va appurato dapprima il suicidio poi si cercherà di capire i motivi per valutare eventuali responsabilità. Sgomento il quartiere dove il camionista viveva ed in cui era molto conosciuto.