Un poliziotto in servizio a Napoli, molestava con continui messaggi e telefonate la donna che aveva interrotto nel mese di marzo una relazione sentimentale con lui durata meno di un anno. Per evitare il blocco da parte della donna, che vive a Sorrento, l’ uomo apriva di continuo nuovi profili sui social network. Gli agenti del commissariato di Sorrento, su disposizione della Procura di Torre Annunziata, hanno notificato al poliziotto un divieto di avvicinamento alla ex compagna a meno di 300 metri.

Inoltre c’è anche il divieto di contattare lei ed i suoi familiari con qualunque mezzo. Dunque, un caso di un vero e proprio stalker in divisa.