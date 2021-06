Ci sono voluti i vigili del fuoco per aprire la portiera di una vettura al cui intero c c’era un bimbo di 6 mesi. È accaduto intorno alle 20 sull’autostrada Napoli Bari nella stazione Irpinia tra i caselli di Avellino Est e Avellino Ovest. La mamma in viaggio da Ariano Irpino a Napoli, fermandosi all’autogrill è rimasta all’esterno della vettura con le portiere bloccate.

In pochi minuti i vigili del fuoco di Avellino sono arrivati riuscendo a riconsegnare il bimbo in ottime condizioni alla mamma.