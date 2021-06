E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in mattinata sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Petina e Polla, in provincia di Salerno. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un camion ed una ambulanza. Un tamponamento abbastanza pesante con il mezzo di soccorso che procedeva di fretta per raggiungere un paziente.

Sul posto oltre agli uomini della Polstrada per i rilievi del caso e per gestire il traffico veicolare anche un mezzo del 118 che ha trasportato il ferito in Ospedale.