Sparatoria in via degli Astri ad Ardea, piccolo centro sul litorale sud di Roma. In tarda mattinata i carabinieri sono accorsi dopo numerose segnalazioni che parlavano di colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto hanno trovato due bimbi e un anziano feriti e subito soccorsi dal 118. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Immediate sono scattate le ricerche dello sparatore da parte dei carabinieri di Anzio e Pomezia.

Ignoti anche i motivi degli spari. I carabinieri sono al lavoro per definire contesto e dinamica dell’accaduto.