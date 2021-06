Un sito di appuntamenti per single, un incontro al buio in un hotel di Lucrino, a Pozzuoli. Lui entra e si ritrova la cognata, sorella della moglie. Tanto è bastato a fare esplodere il matrimonio. Lui un 45enne sposato, lei invece senza relazioni e che cercava incontri. Lo ha naturalmente subito riferito alla sorella che sull’istante ha messo il coniuge fuori dalla casa facendo partire le procedure per il divorzio.

I fatti hanno scatenato la curiosità nella comunità locale, una storia “ghiotta” per parlarne e trasformarla anche in un terno da giocare al Lotto. Intanto resta però l’amarezza di un matrimonio finito con la famiglia che ha saputo tutto in uno dei modi forse peggiori.