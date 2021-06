Nello splendido scenario di Villa Campolieto ad Ercolano, città che stando a quanto narra la leggenda fu fondata da Ercole nel 1243 a.C. e distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79, l’Open festival aprirà i suoi battenti anche quest’anno. La rassegna intitolata:” Open Festival- Ercolano nei luoghi e nell’arte”, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Ercolano e La Bazzara, sotto la direzione artistica di Gigi De Luca e cofinanziata dalla Regione Campania, offrirà una tre giorni all’insegna di arte, musica e storia. Da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021 inaugurerà la III edizione all’insegna della musica e dello spettacolo dal vivo. Un “gioiello” che rispecchia la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città, insieme alla condivisione degli spazi pubblici. Un palcoscenico che vedrà protagonisti: Teresa De Sio, Antonio Onorato, Tony Esposito, Compagnia Piccolo Nuovo Teatro, Synaulia, Titti Nuzzolese, Luna Janara. E ancora, performance di body painting a cura di Weronique Art e Mariateresa D’Avino, un laboratorio di arte circense a cura di CircoBus, visite guidate al centro storico e alla Basilica di Pugliano, l’escursione naturalistica alla Valle dell’Inferno (Vesuvio), spettacoli con trampoli, fuochi ed effetti pirotecnici.

Un weekend ricco di proposte multidisciplinari vera panacea del corpo e della mente in nome dell’Arte, della Cultura e della Musica, con concerti, performance teatrali, spettacoli per famiglie, suoni ,danze dell’antica “Roma e del Vesuvio”, in uno dei luoghi storici più affascinanti del mondo, non a caso Patrimonio dell’Unesco.

“Per la prima volta, l ‘Open Festival si insedia nella cittadina vesuviana per esaltare le bellezze di una location all’aperto- ha spiegato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano-Per noi campani rappresenta il modo migliore per ripartire. Tre giorni per scoprire o riscoprire la nostra città attraverso la musica, l’arte e la cultura e per garantire la tutela della salute degli artisti e degli spettatori. Un modo per ritornare a fare “squadra” e riappropriarsi delle redini della vita, visto il momento storico che stiamo ancora vivendo. Il Festival presenta un programma per tutte le fasce di età. Una sorta di linguaggio universale della creatività e del divertimento- ha concluso- in nome di una straordinaria bellezza pronta a soddisfare il bisogno collettivo di riappropriazione dei luoghi simbolo di Ercolano, destinandoli a spazi per la cultura, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e della normativa anti-Covid vigente. L’ ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili!”.