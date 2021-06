Due importanti novità giungono dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms): l’omologazione d’urgenza del vaccino della cinese Sinovac e denominazione con le lettere dell’alfabeto greco, le varianti del virus per evitare di stigmatizzare le nazioni in cui sono state rilevate per la prima volta e precisando che il nuovo sistema, si applica alle varianti di maggiore interesse e di secondo livello in corso di monitoraggio.

“Non sostituiranno i nomi scientifici esistenti- ha affermato di recente Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms per il Covid-19 – ma hanno lo scopo di semplificare nella discussione pubblica”.