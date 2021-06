Il comando di Polizia municipale di Benevento comunica che è denunciata per invasione di edificio pubblico, una signora di 24 anni, D.DL.. In quanto ha occupato, sine titulo, un alloggio di proprietà comunale in piazza Benedetto Croce. La ragazza si è introdotta nella casa portandosi dietro il figlioletto di appena quattro mesi. La porta d’ingresso dell’appartamento non risultava essere forzata, e vi sono ancora attive le utenze domestiche di acqua, luce e gas, intestate alla legittima assegnataria S.P., trovata morta in casa soltanto il giorno prima.

«L’ennesima occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – dichiara il comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco – effettuata da una ragazza che ha dichiarato di non avere altra sistemazione alloggiativa e che si è fatta scudo con la presenza di un figlio in tenerissima età. Ho immediatamente avvisato i servizi sociali del comune di Benevento – continua Bosco – per tenere sotto controllo la situazione del minore».