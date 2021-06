Incidente sul lavoro a Tufo, in provincia di Avellino. Un 47enne di Calvi è morto schiacciato dal trattore che stava conducendo mentre effettuava lavori in un fondo agricolo. Verosimilmente a causa della pendenza, l’uomo ha perso il controllo del trattore che si è ribaltato, schiacciandolo. Inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Avellino.

Soltanto in Campania si tratta purtroppo del terzo caso simile in appena due settimane. Uno era avvenuto sempre in Irpinia, l’altro invece nel Salernitano. In uno dei due casi a perdere la vita un 35enne.