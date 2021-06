Festa oggi nel Rione Sanità a Napoli per Giuseppa Salerno che compie 110 anni. A farle visita in occasione del grande traguardo raggiunto anche il sindaco, Luigi de Magistris, che le ha donato un mazzo di fiori e la medaglia della città «per la lunga vita che ha avuto». Giuseppa, classe 1911, è stata circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia composta da 5 figli e oltre 20 nipoti e degli abitanti di via Cristallini dove si trova il basso in cui vive. «Non ha nessuna malattia, le sue analisi sono perfette.

E’ sana come un pesce – racconta la nuora Maria Esposito – tutte le mattine scende le scale del soppalco in cui c’è la camera da letto e ha lavorato fino all’età di 94 anni». Nel basso tanti palloncini colorati e una grande torta. E per festeggiare, nonna Giuseppa si è anche esibita cantando una canzone.