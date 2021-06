Il calo dei contagi è evidente. In Campania, come in tutta Italia, complice la campagna vaccinale che negli ultimi due mesi ha accelerato in modo notevole. Con il calo dei contagi arrivano anche le buone notizie sul fronte dei ricoveri negli ospedali. A Giugliano, nei giorni scorsi, dimessi gli ultimi pazienti ricoverati nel reparto Covid che da oggi rimarrà chiuso, con l’auspicio che lo resterà per sempre.

Si sono susseguite storie di dolore ma anche di gioia per i tantissimi che grazie alle cure del personale sanitario hanno potuto fare ritorno dai loro affetti. Oggi, la gioia di tutto il personale è tangibile.