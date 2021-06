Un ragazzo di 32 anni, Nicolò Acquisto, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno a Palermo. Lo schianto, avvenuto intorno all’una di notte, ha avuto luogo in viale Margherita di Savoia, la strada che porta a Mondello, celebre località marittima nei pressi del capoluogo siciliano. Secondo una prima ricostruzione, Nicolò viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, per poi schiantarsi contro un’auto ferma al semaforo nei pressi di viale Venere.

L’impatto è violentissimo, non lasciando scampo alla giovane vittima, sbalzata dalla sella: i soccorsi dei sanitari del 118, purtroppo, si sono rivelati inutili. Sul posto è intervenuta anche la polizia e la Squadra Infortunistica della municipale per ricostruire la dinamica dei fatti.