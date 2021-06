Stava per soffocare con una busta di plastica intorno alla testa. Una bimba di Sassari, età 5 mesi, sta lottando tra la vita e la morte nell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. «E’ in condizioni gravi ma stabili e resta ricoverata in rianimazione», rende noto l’ospedale dove la piccola è ricoverata da due settimane. Ha avuto un principio di soffocamento causato da un sacchetto di plastica che, per cause che accerterà l’inchiesta della Procura, le ha chiuso la testa fino a impedirle di respirare.

L’incidente risale ad alcuni giorni fa, nella periferia di Sassari. Stando alla versione fornita dalla madre agli inquirenti, la bimba dormiva mentre lei stava cambiando il vestitino ad un altro dei suoi 4 figli. Quando si è accorta di quello che stava succedendo, la donna ha provato assieme al marito a rianimare la piccola, poi la chiamata al 118 e la corsa al pronto soccorso pediatrico dell’Aou di Sassari. La piccola è arrivata in condizioni gravissime: fredda, battito assente, praticamente morta. I sanitari hanno impiegato 12 minuti per rianimarla. Poi è stato attivato il volo a bordo del quale è stata trasferita a Genova, dove ancora si trova in condizioni disperate. I medici stanno comunque facendo di tutto per salvarle la vita.