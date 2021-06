Una veglia di preghiera contro omofobia e transfobia. E’ quella svoltasi ieri nella chiesa della Santissima Trinita’ di Torre Annunziata celebrata da don Ciro Cozzolino, coordinatore del presidio Libera ”Raffaele Pastore e Luigi Staiano”. Stando a quanto comunicato dall’associazione Pride Vesuvio Rainbow e’ la prima volta in Campania. Presenti anche i gruppi e le associazioni cattoliche LGBT+. “La Santissima Trinita’ di Torre Annunziata – si legge in una nota – aveva celebrato lo scorso 16 giugno una messa in suffragio di Alessia. La giovanissima donna transessuale di Pompei indicata al maschile sui manifesti funebri”.

”Bisogna accogliere la diversita’ non come pericolo, ma piuttosto come ricchezza”. Con queste parole don Ciro Cozzolino ha salutato i partecipanti a termine della veglia. Rinnovando l’appuntamento a successivi momenti di confronto per contrastare ogni forma di odio e di discriminazione.