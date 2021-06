Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli denuncia il furto a Napoli ai danni di una donna sola e disabile, in via Giovanni Ninni a Montesanto, dello scooter elettrico tanto atteso, per il quale ha dovuto compilare una valanga di documenti, e che le avrebbe consentito di recuperare un po’ di autonomia. “Chi puo’ aver avuto il coraggio di rubare ad una persona in difficolta’ cio’ che le puo’ dare un po’ di luce? Abbiamo sporto denuncia perche’ vogliamo che chi ha sbagliato paghi”, questo e’ il messaggio del figlio della donna.

“Siamo alla follia – spiega Borrelli – si e’ perso ogni valore morale. Non si riesce a provare rispetto neanche per le persone con disabilita’, e’ uno schifo. I criminali sono a briglie scolte. Ci siamo immediatamente attivati per avviare la procedura presso l’Asl per richiedere la consegna al piu’ presto di un nuovo mezzo”.