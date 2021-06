Un immigrato del Senegal di 41 anni, che era alla guida di un kart, e’ morto ieri sera in seguito a un violento scontro con una moto, guidata da un giovane di 24 anni di Napoli, all’interno del kartodromo di Limatola (Benevento). La vittima, che era dipendente della struttura sportiva, è travolta dalla moto ed e’ deceduta all’istante. Mentre il 24 enne e’ ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale di Caserta. Sul posto sono intervenuti i medici, ed i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto nell’area compresa tra box e pista tra una “Yamaha supermotard,” con in sella il 24 enne di Napoli, ed un kart guidato invece dalla vittima. La salma del senegalese è trasferita all’ospedale “‘San Pio” di Benevento per gli accertamenti medico-legali.