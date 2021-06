Salma liberata da parte della magistratura e che domani sarà riconsegnata alla famiglia per i funerali. Poggiomarino saluterà domani per l’ultima volta Giuseppe Perrino, il 29enne calciatore stroncato da un malore nel torneo per ricordare il fratello deceduto. Alle 14,30 il feretro arriverà nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova a Poggiomarino, dove si celebreranno i funerali. Si attendono tanti presenti che vorranno partecipare al dolore, ma chiaramente gli accessi restano contingentati per le norme anticovid.

Una morte, quella di Peppe Perrino, che ha sconvolto Poggiomarino trovando eco su tutti i media nazionale. Un calciatore agonista che perde la vita nel corso del memorial per il fratello è veramente troppo doloroso.