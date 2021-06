Sangue sulle strade di San Nicola La Strada, nel Casertano. Qui un’auto ha investito madre e figlia. A perdere la vita è una donna, la 40enne Rosanna Mastroiani. La figlia della vittima è ferita, ma salva. La tragedia ieri poco dopo le 18. Il tragico sinistro in viale Italia. La donna era davanti al noto bar Marikins e si accingeva ad attraversare con la figlia quando è stata investita dall’auto 50 con due giovani a bordo.

La donna, trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad asportazione della milza. Poi il decesso sopraggiunto dopo poco. La bambina di 10 anni ha riportato lesioni ma non è in pericolo di vita.