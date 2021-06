Al polo vaccinale di Somma Vesuviana mille vaccini in due giorni. “Il Polo Vaccinale si sta dimostrando efficiente. – ha affermato il sindaco Salvatore Di Sarno Abbiamo registrato 503 vaccinazioni nella sola giornata di sabato 19 giugno, che si aggiungono alle 497 di venerdì 18. Ricordo che il Polo funziona ininterrottamente dalle ore 8 del mattino alle ore 20.

Il sindaco aggiunge: “Dobbiamo continuare a portare la mascherina anche all’aria aperta. Lo ricordo soprattutto ai giovani. Somma Vesuviana, per il quarto giorno consecutivo, non ha avuto nuovi positivi ma dobbiamo prestare particolare attenzione. In Europa c’è la preoccupazione che oggi ha un nome preciso: Variante Delta”.