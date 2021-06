Non ce l’ha fatta Mariarosaria Balzano, la 30enne ritrovata in fin di vita qualche giorno fa nel suo negozio in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. Il personale sanitario del 118 era riuscito a rianimarla sul posto e poi la corsa all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo dopo il tentato suicidio. I suoi organi salveranno tre vite: il cuore sarà destinato ad una paziente ricoverata all’ospedale di Padova, il fegato resterà in Campania mentre i reni saranno trasportati al Ruggi di Salerno.

