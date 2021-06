Ancora una giovane vita stroncata nel Napoletano. Fabio Giamè, 32 anni, si è spento nel sonno la scorsa notte. I fatti a Qualiano città dove il giovane viveva. Ad ucciderlo, probabilmente, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto si apprende non avrebbe sofferto di alcuna patologia, insomma un fulmine a ciel sereno. Fabio era molto noto in città per la sua attività di informatico.

Tanti i messaggi in ricordo di Fabio: “Sconvolto è a dir poco. Tu la mia spalla tu il mio tecnico tu il mio amichetto tu un ragazzo serio e grande lavoratore tu che come hai sentito la Mia voce la settimana scorsa eri entusiasta e ci dovevamo vedere x un caffè x parlar un po’ di progetti futuri tu amico mio ci hai giocato uno scherzo bruttissimo… Il signore ti abbia in Gloria”, scrive un amico.