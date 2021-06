Si è spenta all’ospedale di Chieti l’insegnante di matematica Angela Carnevale di 35 anni, originaria di Casabona, nel Crotonese. Insegnava in Abruzzo in attesa tra qualche anno di poter tornare nel suo sud. Il malore era avvenuto il 31 maggio scorso, quando la maestra si era sentita male mentre si trovava di fronte all’ingresso della scuola. Una volta trasportata in ospedale, la 35enne era ricoverata al reparto Rianimazione, dove purtroppo è deceduta ieri.

La scomparsa della maestra Angela lascia un profondo vuoto all’interno della comunità, che si stringe al dolore della famiglia. Chi conosceva l’insegnante, la ricorda come una persona solare e speciale, sempre pronta ad aiutare il prossimo, in particolare i suoi alunni.