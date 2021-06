Un uomo ha perso la vita questa mattina lungo la strada provinciale 2 che collega la costa amalfitana all’agro nocerino sarnese. Giovanni Ruocco, 51 anni, autista dell’impresa che gestisce il servizio di trasporto alunni a Corbara di Corbara, era alla guida del proprio scooter in direzione Valico di Chiunzi, fuori dal centro abitato. Per cause da accertare è purtroppo finito rovinosamente sull’asfalto. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 e della Pubblica Assistenza, tempestivamente chiamati da altri in transito in quella strada.

Sul posto infatti carabinieri della Tenenza di Pagani per i rilievi. Stando alle dichiarazioni rese da testimoni, automobilisti che viaggiavano a poca distanza dallo scooter, il cinquantunenne si e’ accasciato improvvisamente. Come se avesse perso i sensi. Il magistrato di turno ha disposto il rilascio della salma, rimasta per oltre un’ora sul ciglio della strada.