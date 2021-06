Si è spento nella sua casa di Avellino il compositore ed ex docente del Conservatorio Cimarosa, Mario Cesa. Aveva 81 anni. Nel corso della sua ha conquistato successi in tutto il pianeta. Diversi i dischi prodotti. La sua musica è stata suonata in mezzo mondo. L’Irpinia perde un genio. Un pezzo della storia contemporanea della provincia di Avellino, il cui talento è riconosciuto da tutti, addetti ai lavori e non solo.

Diversi i messaggi di cordoglio. Una scomparsa che addolora davvero tanti. Soprattutto va via un musicista vero e che ha portato lustro al territorio.