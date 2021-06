Lutto nel mondo del nuoto casertano. Il Covid ha portato via Fabio Zanolini, 48 anni casertano ed istruttore della società Terra di Lavoro presso lo stadio del nuoto di Caserta. Fabio, molto conosciuto tra quanti in questi anni hanno frequentato la piscina provinciale, era stato ricoverato ad inizio giugno. Ha lottato come un leone ma purtroppo il mostro è stato più forte.

“È con estremo dolore che salutiamo il nostro amico e collega Fabio Zanolini – si legge in un post della pagina Facebook Giù le mani dallo stadio del nuoto – Tutte le società, i dirigenti, gli istruttori e tutti gli appassionati di nuoto si stringono al dolore della famiglia e di quanti lo hanno voluto bene. Ciao Fabio”.