“A Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato il M.A. Antonino Toscano, in servizio al Comando Provinciale del capoluogo campano. La Guardia di Finanza si stringe in un forte abbraccio alla famiglia. Ciao Antonino”. Questo il messaggio del Corpo del comando provinciale della Guardia di Finanza per il maresciallo Antonino Toscano. Aveva 55 anni.

Toscano era ricoverato da diverse settimane per le complicazioni di Covid. Si è spento ieri in ospedale dopo avere lottato a lungo. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi di Napoli e non solo.