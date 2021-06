Lacrime a Cava de’ Tirreni, dove oggi si sono tenuti i funerali Maria Grazia Di Domenico, la 27enne volontaria dell’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente morta dopo un intervento chirurgico eseguito in una clinica di Roma. La giovane lavorava nella Capitale dopo aver frequentato l’Università La Sapienza. Proprio nella Città Eterna ha purtroppo trovato la morte.

La salma è giunta nella città cavese proprio dal Policlinico universitario de La Sapienza di Roma. A dare notizia dell’accaduto è IlPortico.it. Decine, come succede in tutti i casi simili, i messaggi di dolore per la ragazza e la sua famiglia.