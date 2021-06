Tutta l’area è stata transennata e appare un lungo striscione con su scritto “Ciao Daniel e David che i vostri cuori volino più in alto della follia di questo mondo”. Silenzio e commozione sono stati protagonisti per tutta la celebrazione sia fuori che dentro alla chiesa. Un silenzio rotto, qua e là, solo da qualche singhiozzo: all’arrivo delle piccole bare (su due macchie bianche) e all’interno della chiesa. Una celebrazione composta e «rispettosa» come avevano chiesto i genitori dei due bambini uccisi ad Ardea.

Al termine della messa sono stati letti alcuni messaggi: un compagno di scuola di David ricorda un episodio in classe, poi un’altra lettura: «Sono anch’io una mamma e immagino l’immenso dolore dei genitori. Innanzitutto comincio a chiedere perdono per quello che vi è stato fatto. Domenica 13 giugno siete usciti di casa per andare a giocare, come fanno tutti i bambini del mondo… era una splendida giornata di sole, qualcosa però ha trasformato questa splendida giornata in tragedia e dolore.

Personalmente mi sono fatta mille domande, perché i bambini? Perché prendersela con due piccoli indifesi? Perché tanta cattiveria? Non sono riuscita a rispondere a queste domande. Sono solo tanto arrabbiata, delusa, addolorata per questi poveri genitori ai quali sono stati portati via i loro figliuoli. Gesù accolga loro con gioia e serenità tra gli angeli. Daniel – aggiunge con la voce rotta dalle lacrime- spero che anche dal cielo potrai continuare a giocare e coltivare la passione della tua squadra del cuore: la Lazio. Insieme al tuo fratellino David».