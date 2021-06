Una lite in uno dei locali della movida si conclude con l’aggressione di un giovane. E’ accaduto la scorsa notte a Napoli, quartiere Bagnoli, dove intorno alle 3 i Carabinieri della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Coroglio. Un 21enne, incensurato, ha raccontato ai militari di aver avuto, durante la serata in un locale, una discussione per futili motivi con alcuni ragazzi seduti al tavolo accanto. Una volta uscito dal locale, sarebbe aggredito alle spalle da tre giovani che non è in grado di descrivere.

E’ intervenuto sul posto anche personale del 118 che ha accompagnato la vittima nell’ospedale San Paolo: il 21enne è giudicato guaribile in sette giorni e dimesso. Proseguono le indagini dei Carabinieri.