Tragedia in serata, intorno alle 23, sull’A2 del Mediterraneo. Il 33enne di Pompei, Tommaso Pirozzi, ha attraversato l’autostrada a piedi per poi essere investito da due auto. È morto sul colpo. L’incidente è avvenuto tra Pontecagnano e Fratte. Il giovane avvocato e papà di un bimbo aveva l’auto in panne e cercava di arrivare al vicino autogrill per ripararsi.

Sul posto la polizia stradale di Sala Consilina, un’ambulanza e i tecnici dell’Anas. Inutili i soccorsi del 118 che una volta arrivato sul posto non ha potuto fare altro che accertare il decesso.