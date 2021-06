“Faccio un appello ai cittadini di Napoli città perché vadano a vaccinarsi in massa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia. “Mi segnala l’Asl Napoli 1 che decine di migliaia di cittadini non rispondono alla chiamata per la vaccinazione – spiega De Luca -. Non è possibile. Ci siamo dati l’obiettivo di vaccinare tutta Napoli per inizio luglio ma i cittadini devono rispondere. Allora c’è qualche elemento di irresponsabilità che va eliminato. I cittadini di Napoli devono avere senso di responsabilità nessuno si senta tranquillo, siccome abbiamo un buon livello di vaccinazioni, allora facciamo i furbi”.

“Non facciamo i furbi – sottolinea De Luca – abbiamo ancora migliaia di persone che non hanno fatto la vaccinazione per scelta propria. Obiettivo è presentare a inizio luglio Napoli covid free ed è un grande risultato anche dal punto di vista della promozione turistica, ma soprattutto creiamo una condizione di base di serenità per le nostre famiglie, dunque tutti a vaccinarsi”.