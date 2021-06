“Nell’area vesuviana c’è la Variante Indiana. Faccio appello al buon senso e soprattutto ai giovani: mettiamo le mascherine. Da domani entra in vigore l’ordinanza della Regione e dunque in Campania resta l’obbligo delle mascherine e rispettiamo questo obbligo”. A scriverlo sui social è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che chiede quindi di prestare attenzione. A Somma Vesuviana al momento non ci sono casi accertati di Variante Delta, ma nel Vesuviano ci sono però i focolaio più importanti.

L’appello del sindaco Di Sarno è dunque quello di rispettare l’ordinanza di Vincenzo De Luca, per effetto di cui la Campania resterà la sola Regione ancora con l’obbligo di mascherina all’aperto.