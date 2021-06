Pubblicato da Anas sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, lunedi’ 7 giugno, un bando di gara per lavori di manutenzione programmata relativi alla nuova pavimentazione stradale in tratti saltuari delle strade statali 268 e 268/Racc. Dunque tra le province di Napoli e Salerno. L’investimento complessivo dell’appalto e’ di circa 1,1 milione di euro. Nel dettaglio, mediante le attivita’ lavorative si procedera’ al rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari della SS268 compresi tra il km 19,500 (San Giuseppe Vesuviano) ed il km 27,200 (Angri) e della SS268/Racc

Compresi tra il km 0,000 ed il km 1,700, ovvero in corrispondenza del tratto a doppia carreggiata. La SS268/Racc. collega la SS268 con lo svincolo di Palma Campania dell’autostrada A30 Caserta Salerno.