Alla conclusione di un campionato di calcio che ci ha regalato un sacco di sorprese. Non si può dir di meno per il fanta campionato organizzato dal “Fantacalcio Sarnese”. Ebbene ricordare a qualche settimana dalla chiusura che a poche giornate dalla fine sembrava aver già deciso il vincitore finale, ma tutto è cambiato proprio nelle ultime gare di campionato che hanno assegnato il primo posto in classifica alla “Macelleria Vitolo” iscritta alla Lega Premium che con una rocambolesca rimonta è riuscita a portare a casa il premio più ambito in questa competizione una Fiat 500 (nuova e con soli 8km) reperita dall’organizzazione dalla concessionaria Ferrauto.

1 di 5

In queste settimane l’organizzazione sta provvedendo a consegnare gli altri premi messi in palio a tutti gli altri partecipanti, ma è già al lavoro per rendere il prossimo fanta campionato 2021-2022 ancor più ricco di premi, squadre che, ricordiamo partecipare da tutta Italia e non solo dalla Campania ma più su tutto è da ricordare l’innovazione presente che fa si che può essere considerata già la più avanzata Fanta Lega d’Italia.

Quindi non ci resta che dirvi di seguire la pagina dell’organizzazione per essere pronti al via della nuova stagione in modo da partecipare e divertirvi tutti, e nel frattempo dare occhio alla premiazione avvenuta presso la concessionaria Ferrauto che con l’organizzazione del Fantacalcio Sarnese ha provveduto a rilasciare le chiavi e l’auto ai vincitori

Di sotto il link per seguire tutti gli aggiornamenti del Fantcalcio Sarnese

https://www.facebook.com/Fantacalcio-Sarnese-357329631478975